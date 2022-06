Calciomercato Milan – Romagnoli è vicino alla Lazio: Lotito rilancia

Alessio Romagnoli può lasciare il Milan nel calciomercato estivo e a costo zero. Destinazione? La Lazio di Claudio Lotito: il punto

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, andrà via a parametro zero in questo calciomercato estivo. E, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nelle ultime ore si è riavvicinato alla Lazio, club con cui è trattativa da tempo per un suo ritorno nella Capitale.

La distanza tra la richiesta di Romagnoli (3 milioni di euro netti a stagione) e l'offerta della Lazio (2,5) si è assottigliata. Claudio Lotito, Presidente del sodalizio biancoceleste, ha infatti rilanciato, alzando la propria proposta all'ex difensore centrale di Roma e Sampdoria fino a 2,7 milioni di euro netti all'anno più bonus.

Ci sono fitti contatti telefonici tra la Lazio e i manager di Romagnoli. Si lavora per limare le differenze sull'ingaggio e sulle commissioni da riconoscere per l'operazioni. Gli agenti del numero 13 del Milan (il team del compianto Mino Raiola) hanno assicurato che non rappresenteranno un ostacolo nel felice esito della trattativa, ma vanno pur sempre fissate.

Romagnoli, tifoso della Lazio dichiarato, non ha mai spesso di sperare che si giungesse ad un accordo. Il nativo di Anzio, classe 1995, sta benissimo al Milan, questo è noto, e ha approfittato della fase di stallo per capire se i rossoneri avessero fatto una mossa in extremis per il suo rinnovo. Al contempo rifiutando il corteggiamento di Fiorentina e Monza.

Il centrale ha però, come prima cosa, continuato ad aspettare il rilancio della Lazio e forse ci siamo, anche se non tutti, per il 'CorSport', assicurano la chiusura della trattativa in tempi brevi. Ma è già tanto che è ripartita ...