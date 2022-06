Calciomercato Milan – Romagnoli-Lazio, accordo vicino: i dettagli

Alessio Romagnoli lascerà il Milan in questo calciomercato estivo per vestire la maglia della Lazio. Siamo ad un passo dalla fumata bianca

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, lascerà i rossoneri in questo calciomercato estivo. La sua destinazione, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è la Lazio di Claudio Lotito. La trattativa tra il club biancoceleste e il centrale rossonero, il cui contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato, va avanti ormai infatti da un paio di mesi.