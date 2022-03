Calciomercato Milan – Per Romagnoli sfida Juve-Lazio e una pista estera

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli dovrebbe lasciare i rossoneri a giugno. E' sfida tra Juventus e Lazio

Salvatore Cantone

Il Milan, sul calciomercato, rinuncerà con ogni probabilità ad Alessio Romagnoli. Il capitano è in scadenza di contratto a giugno. Al momento, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le chance che il difensore possa rimanere in rossonero sono basse: Alessio, infatti, aspetta un'offerta che lo soddisfi in primis dal punto di vista economico, cosa che il Diavolo non ha intenzione di fare.

In più c'è da fare anche un discorso tecnico. L'obiettivo del Milan è quello di acquistare un difensore da affiancare a Fikayo Tomori. Se ci aggiungiamo il recupero di Simon Kjaer è chiaro come gli spazi si riducano sensibilmente. Non dimentichiamoci che c'è anche Pierre Kalulu, che ha sempre fatto bene ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Anche per questo, motivo dunque, Romagnoli potrebbe lasciare la squadra di Pioli nella prossima stagione.

A quanto ci risulta per Romagnoli c'è una sfida in corso tra la Juventus e la Lazio. I bianconeri devono iniziare a pensare come sostituire Chiellini e Bonucci, ma il difensore del Milan è sempre stato un grande tifoso biancoceleste. Staremo a vedere, anche se non è esclusa la pista estera. Vedremo cosa succederà, ma Romagnoli sembra essere sempre più lontano dal Milan. Vice Theo, nuova e stuzzicante idea del Milan sul mercato >>>

