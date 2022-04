Calciomercato Milan – Romagnoli, incontro con la Lazio dopo Pasqua

Le ultime news sul calciomercato del Milan: dopo Pasqua ci sarà un incontro tra Alessio Romagnoli e la Lazio per trovare un accordo

Il Milan sul calciomercato perderà Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con il Diavolo. Una delle possibilità più concrete è quella di andare alla Lazio , così viene scritto dal sito di Alfredo Pedullà.

Dopo Pasqua, infatti, dovrebbe esserci un incontro tra la Lazio e Romagnoli per cercare di trovare un accordo. A questo summit ci sarà anche Claudio Lotito, presidente biancoceleste. Il difensore, come noto, è un grande tifoso del club capitolino, ma bisognerà trovare comunque un accordo sulle cifre: la Lazio offre un contratto 3 milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni. Milan-Genoa, le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa