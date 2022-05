Calciomercato Milan – Romagnoli in contatto continuo con la Lazio

Romagnoli nel prossimo calciomercato dovrebbe lasciare il Milan, direzione Capitale: contatti continui per trovare l'accordo economico.

È stato un Capitano eccellente, Alessio Romagnoli, classe 1995 che adesso è pronto a lasciare il Milan in scadenza di contratto. Lo fa nel modo migliore, dopo aver alzato al cielo la coppa dello Scudetto numero 19. Ha un'offerta rossonera sul piatto, ma effettivamente molto bassa. Lui, da sempre tifoso laziale, sta parlando proprio con la Lazio per trovare un accordo. Contatti continui tra le parti. La sensazione è che, alla fine, possa arrivare un accordo e Romagnoli possa diventare biancoceleste. Ovviamente tutto dovrà essere risolto a breve. Quindi nei prossimi giorni si scoprirà in quale squadra giocherà il difensore romano. Con il Milan al momento più lontano. Le Top News di oggi sul Milan: Cardinale arriva in Italia, parla Ibrahimovic dopo l'operazione