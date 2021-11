Calciomercato Milan – Romagnoli, il punto sul rinnovo | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli potrebbe restare in rossonera. L'incontro è stato positivo

La notizia del giorno è l'incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola . In primo piano il futuro di Alessio Romagnoli, il cui contratto scade a giugno. Secondo quando appreso dalla nostra redazione , l'incontro è stato positivo. La volontà del capitano è quella di continuare a vestire la maglia rossonera, ma non c'è ancora la fumata bianca per quanto concerne l'ingaggio. E' stato un incontro importante ma propedeutico ad altri nelle prossime settimane, in cui si cercherà l'intesa defnitiva.

Romagnoli al momento guadagna 5 milioni netti a stagione ed è consapevole di non poter più guadagnare quella cifra. Il Milan mette sul piatto 3,5 milioni di euro per il prolungamento fino al 2026: vedremo se l'inserimento di qualche bonus sarà sufficiente per la permanenza del difensore in rossonero. Milan, colpo 'alla Tomori' a gennaio in Premier League? Le ultime >>>