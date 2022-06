Calciomercato Milan – Romagnoli, capitano ancora incerto del futuro

Per ora non c'è intesa tra Romagnoli, capitano del Milan, e la Lazio, sua squadra del cuore per il trasferimento a zero nel calciomercato.

Stefano Bressi

Tutti sono ormai sicuri che Alessio Romagnoli, capitano classe 1995 del Milan, lasci i colori rossoneri nel prossimo calciomercato. Il difensore ha il contratto in scadenza e la proposta di rinnovo è stata davvero bassa: meno della metà dello stipendio attuale. Una cifra che Romagnoli non ha ritenuto soddisfacente. Ecco perché, per il momento, non ha rinnovato. Per il momento. Perché comunque le offerte che gli stanno arrivando non sono poi così alte.

Sembrava fosse vicinissimo alla Lazio, ma secondo quanto riferisce la Gazzetta, la situazione vive una fase di stallo. L'ultima offerta è di 2,5 milioni più bonus, ovvero più o meno quanto è disposto a pagare il Milan anche. Una somma dunque che Romagnoli non reputa soddisfacente. Ci sono un altro paio di proposte, ma per ora nulla di concreto. Potrebbe cambiare le cose la cessione di Francesco Acerbi, classe 1988 della Lazio che potrebbe portare 5 milioni nelle casse biancocelesti. In tal caso potrebbe esserci un rilancio. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>