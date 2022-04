Calciomercato Milan – Romagnoli alla Lazio: incontro nei prossimi giorni

Previsto un incontro tra la Lazio e gli agenti di Romagnoli, capitano del Milan, nei prossimi giorni per chiudere l'affare di calciomercato.

Come ormai noto, nel prossimo calciomercato potrebbe esserci l'addio al Milan del capitano Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto. Il difensore classe 1995 è vicino alla Lazio, sua squadra del cuore da sempre. I biancocelesti lo vogliono per rinforzare la difesa e hanno offerto un contratto di cinque anni da 3,2 milioni all'anno più bonus. Ovviamente al momento il Capitano è già libero di firmare con un'altra squadra per il prossimo anno. Ormai da novembre le trattative per il rinnovo sono interrotte e non riprenderanno salvo clamorose sorprese.