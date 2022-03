Calciomercato Milan – Dalla Germania: sfida con la Roma per Weigl

Le ultime news sul calciomercato del Milan: interesse per Julian Weigl, centrocampista del Benfica. Sul classe 1995 c'è anche la Roma

Il Milan, dunque, starebbe pensando a Weigl per sostituire Franck Kessie. Il centrocampista, come noto, è in scadenza a giugno e con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto il Diavolo. Per questo motivo Maldini e Massara hanno diversi nomi nel mirino da seguire, tra cui appunto il tedesco. Vedremo se questa indiscrezione verrà confermata nelle prossime settimane. Dalla Spagna: "Preferisce il Milan alla Juve". Le ultime news di mercato >>>