Calciomercato Milan – La Roma fissa il prezzo per Zaniolo: le ultime

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan e della Juventus, in bilico tra rinnovo con la Roma e cessione. Ecco la situazione

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo, come noto, è un obiettivo di Milan e Juventus per quest'estate di calciomercato. L'attaccante giallorosso, classe 1999, è però valutato tanto dalla società capitolina. Secondo quanto riferito, per esempio, da 'Il Tempo' oggi in edicola, il direttore sportivo della Roma, il portoghese Tiago Pinto, avrebbe fissato in 62,5 milioni di euro il prezzo per la cessione di Zaniolo.

La Roma, dunque, non considera incedibile Zaniolo, ma, per lasciarlo andare, il club di Trigoria punta ad ottenere il massimo da un suo eventuale addio. Ovvero, vuole monetizzare quella cifra per fare in modo che la sua diventi la cessione più cara della storia della società. Almeno pari a quella di Alisson Becker, che il Liverpool pagò proprio 62,5 milioni di euro nell'estate 2018.

Si tratta di un prezzo altissimo, quasi provocatorio secondo 'Il Tempo', studiato di proposito per lanciare un messaggio alle pretendenti al cartellino di Zaniolo in questo calciomercato. Se Milan e Juventus lo vorranno, dovranno mettere in preventivo un investimento di quella grandezza.

Calciomercato Milan: quale futuro per Zaniolo? Offerto in Premier!

Al momento, però, ha evidenziato il quotidiano romano, da Torino nessuno si è fatto avanti (anche se i bianconeri sono in contatto con il suo agente, Claudio Vigorelli, da mesi), mentre, dalla Milano rossonera, l'offerta massima pervenuta è di 35 milioni di euro più bonus.

In assenza, quindi, di offerte soddisfacenti dalla Serie A, sono stati incaricati alcuni intermediari per cercare una squadra di Premier League disposta a mettere sul piatto un'offerta almeno il più vicino possibile alle richieste della Roma. Ma chi potrebbe avere interesse nell'acquistare Zaniolo in Inghilterra?

Piace al Tottenham di Antonio Conte, ma in quel ruolo c'è già Dejan Kulusevski. C'è il solito Newcastle, non fosse altro per le disponibilità economiche quasi illimitate. Occhio, però, perché l'entourage di Zaniolo non spinge per una soluzione estera. Il ragazzo, infatti, preferirebbe rimanere in Serie A.

Non a caso, forse, è arrivata quell'intervista a 'SportWeek' nel quale Zaniolo si è detto lusingato dell'interesse dei grandi club italiani che lo cercano. Milan e Juventus, per l'appunto. In verità il numero 22 giallorosso sta bene anche nella Capitale e potrebbe anche rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Vuole, però, guadagnare come un top player e, pertanto, da Trigoria non hanno fretta di iniziare i negoziati per il rinnovo. In questo caso, tutto rimandato a settembre. Sempre ammesso che, nel frattempo, qualcuno non abbia sborsato oltre 60 milioni di euro per il suo cartellino.