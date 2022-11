Calciomercato Milan – Anche la Roma su Aouar, ma Diavolo in vantaggio

Il Milan, per il prossimo calciomercato invernale, vuole Houssem Aouar, in scadenza di contratto con il Lione. Piace anche alla Roma

Daniele Triolo

Houssem Aouar, classe 1998, centrocampista offensivo dell'Olympique Lione, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Lo si appreso in questi giorni, prima dai colleghi di 'FootMercato', in Francia e poi dalle conferme trovate dai giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport'.

Calciomercato Milan, sfida alla Roma per Aouar — Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, però, riporta come Aouar sia stato offerto anche alla Roma di José Mourinho. Il giocatore, francese di origini algerine, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 e non intende rinnovare le sue promesse matrimoniali con l'OL: doveva andare via la scorsa estate, è plausibile che parta invece a gennaio.

Molti club in Europa cercano Aouar e, secondo il 'CorSport', dunque, la Serie A potrebbe essere una destinazione per lui. Ai rossoneri o ai giallorossi? Il quotidiano romano ha evidenziato come nelle ultime ore il Milan sia passato in vantaggio per mettere a segno il colpo Aouar.

Il Diavolo potrebbe prenderlo subito, pagando un indennizzo all'Olympique Lione, oppure aspettare giugno per averlo gratis. La Roma, che si era mossa per prima sul calciatore, quindi, ora è dietro al Milan. Ma non è escluso che possa cercare la rimonta. Entrambe le squadre italiane, però, dovranno stare attente alla concorrenza. In Premier League, infatti, possono offrire ad Aouar un ingaggio più alto. Mercato Milan, Maldini all'assalto di un top player brasiliano >>>