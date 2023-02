Calciomercato Milan – Robotti verso il Lugano: le ultime | PM NEWS

Il Milan , negli ultimi anni, ha portato in rosa molti giovani talenti presi in giro per il Mondo. Questo grazie al lovoro di Maldini, Massara e Moncada . I rossoneri, però, non sono ancora riusciti a portare tanto talento nella Primavera guidata da Abate, anzi. Dopo la partenza di Lazetic , anche un altro giovane rossonero potrebbe salutare il Milan .

Calciomercato Milan, dopo Lazetic, via un altro giovane?

Secondo quanto riferito alla redazione di Pianeta Milan, ci sarebbe un forte interesse del Lugano per il giovane rossonero Giovanni Robotti. La trattativa per il centrocampista classe 2002 sarebbe in fase avanzata. Ricordiamo che il calciomercato in Svizzera resterà aperto fino al 15 febbraio. I tempi per portare a termine l'operazioni, quindi, ci sarebbero. Ulteriori sviluppi sarebbero attesi per le prossime ore. Il Milan, quindi, potrebbe lasciar partire un altro giovane.