Calciomercato Milan – Robinson in Italia: solo vacanza o altro?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Saltato a gennaio per problemi cardiaci, dopo che aveva già sostenuto le visite mediche col Milan, Antonee Robinson è un profilo che continua ad interessare a Casa Milan. Il laterale sinistro americano, in forza al Wigan, ha risolto i suoi problemi di salute e attualmente si trova a Sorrento, in Campania, come testimoniato dalle stories sul suo profilo Instagram. Solo vacanze oppure c’è dell’altro? Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

