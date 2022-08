Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Il PSG sogna sempre Leao”

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Il PSG, però, continua a tenere sott'occhio la situazione del portoghese

Daniele Triolo

"Il PSG sogna sempre Rafael Leao". 'RMC Sport', in Francia, ha evidenziato come il club campione della Ligue 1 in carica non abbia perso le speranze di mettere le mani sul cartellino dell'attaccante portoghese, classe 1999, arrivato al Milan per 28 milioni di euro (comprensivi del cartellino di Tiago Djaló) proprio da un'altra squadra francese, il Lille, nel 2019.

Rafael Leao, per il Milan, è incedibile in questa sessione di calciomercato. Questo è bene specificarlo subito. L'attaccante lusitano, autore di 14 gol e 14 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia nell'ultima stagione, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024 e, va ricordato, nel suo accordo con i rossoneri è presente una clausola rescissoria di ben 150 milioni di euro.

Calciomercato Milan: Leao ancora nel mirino del PSG

Possibilità che Leao si sposti in questa sessione di calciomercato, dunque, poche. Pochissime, prossime allo zero. E il PSG, al momento, è più concentrato sulla pista che porta a Marcus Rashford, classe 1997, attaccante del Manchester United il cui contratto con i 'Red Devils' scadrà tra meno di un anno, il 30 giugno 2023. Ma per 'RMC Sport' Luis Campos, uomo-mercato del PSG, vorrebbe davvero mettere Leao alle dipendenze del suo tecnico, Christophe Galtier.

Fu Campos, infatti, nell'estate 2018 a portare Leao al Lille, definendolo come il 'Kylian Mbappé portoghese'. Gli piacerebbe, quindi, poterlo riavere anche a Parigi. Il PSG potrebbe, dunque, avanzare un'offerta per Leao, si dice, nell'ordine dei 70 milioni di euro più il cartellino di Abdou Diallo, difensore centrale in uscita dal club francese e che piace al Milan come rinforzo per la retroguardia di Stefano Pioli.

Vedremo, dunque, cosa succederà. Se vorrà riuscire a trattenere Leao più a lungo di questa stagione, il Milan dovrà necessariamente arrivare ad un accordo per il rinnovo del suo contratto ...