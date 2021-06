Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Schick? Il punto

Ritorno di fiamma per Patrik Schick? Il Milan è sempre attivo sul calciomercato, ma attualmente non ci sono conferme di questo interesse.

Il Milan prosegue la ricerca al vice di Zlatan Ibrahimovic e continua a valutare diversi profili in questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore, si è fatto anche il nome di Patrik Schick , ex attaccante della Roma attualmente al Bayer Leverkusen . Il giocatore ceco si sta mettendo in mostra durante gli Europei ed ha già messo a segno ben 4 gol , aiutando la sua nazionale ad arrivare ai quarti di finale.

Tuttavia, è bene precisare che questo interessamento da parte dei rossoneri non è verificato e non abbiamo conferme. La notizia circola nelle ultime ore, ma non sappiamo se sono solo voci o se c'è qualcosa di vero dietro. In passato però, il Milan aveva cercato con insistenza Schick, quindi un ritorno di fiamma non è da escludere. L'unica cosa certa è che il prezzo del cartellino del giocatore è destinato a salire viste le grandi prestazioni durante gli Europei. Intanto Salvini ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Attacchi a Calhanoglu e Donnarumma