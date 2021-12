Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Milenkovic | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: ritorno di fiamma per Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina. Ecco le novità

Che tegola per il Milan l'infortunio di Kjaer. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il danese è stato sin dall’inizio una colonna per Pioli e non sarà facile farne a meno a lungo. In questa stagione ha giocato in rossonero 14 partite tra campionato e Champions League: ha saltato soltanto tre gare (contro Venezia, Atletico Madrid e Spezia). Maldini e Massara potrebbero decidere a questo punto di intervenire sul mercato.