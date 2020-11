Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Mariano Diaz | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Mariano Diaz

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come noto, cerca un vice di Zlatan Ibrahimovic in vista del mercato di gennaio.

Secondo quanto viene riportato dal giornale QS, Maldini e Massara starebbero pensando a Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid già seguito in estate. Il dominicano non sta trovando lo spezio sperato con Zinedine Zidane, e dunque potrebbe esserci una cessione nelle prossime settimane. Il Milan è alla finestra. Calciomercato Milan, difensore in arrivo: Maldini si gioca il jolly. VAI ALLA NOTIZIA>>>