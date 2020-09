Calciomercato Milan – Ritorno di Deulofeu: operazione non prioritaria

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sul finire del mercato, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan potrebbe provare un’assalto a Federico Chiesa. È lui il primo obiettivo per rinforzare la fascia destra in attacco.

Deulofeu-Milan in caso di mancato arrivo di Chiesa

Qualora, però, Chiesa si rivelasse un’operazione economicamente troppo onerosa e nel caso in cui Brahim Díaz non convincesse, a quel punto potrebbe riaprirsi la pista Gerard Deulofeu per il Diavolo.

Deulofeu, quanti bei ricordi in rossonero …

Deulofeu, retrocesso in Championship con il Watford al termine dello scorso campionato, continua a proporsi al Milan. Lo spagnolo, classe 1994, vorrebbe tornare in rossonero dopo i sei mesi trascorsi a Milano tre anni fa, dal gennaio al giugno 2017.

Deulofeu-Milan, le condizioni dell’eventuale operazione

L’operazione Deulofeu, che per il Milan non rappresenta una priorità, potrebbe però andare a buon fine soltanto come ‘extrema ratio‘ e, comunque, a condizioni economiche favorevoli, ovvero con un prestito con diritto di riscatto.

LEGGI QUI LE ULTIME SULL’ARRIVO DI BRAHIM DÍAZ IN ROSSONERO >>>