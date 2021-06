Calciomercato Milan – Rispunta Ilicic: l’Atalanta chiede Pobega

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sarà Josip Ilicic il nuovo trequartista rossonero? La 'Dea' vuole in cambio la giovane mezzala

Daniele Triolo

Il Milan, che nel calciomercato estivo acquisterà un trequartista, non ha mai dimenticato Josip Ilicic. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il nome del fantasista sloveno, classe 1988, fa ancora parte del lunghissimo elenco di potenziali 'nuovi numeri 10' che i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando per la stagione 2021-2022.

Massara, in particolare, è un grandissimo estimatore di Ilicic fin dai tempi in cui lo ha portato al Palermo. È un profilo che piace, quello del trequartista di proprietà dell'Atalanta, per lo spessore tecnico e per la capacità di incidere durante i match. Oltre che per il fatto di essere un calciatore pronto all'uso, già rodato in Serie A, e che non avrebbe bisogno di tempo per integrarsi nella nuova realtà.

Non è un classico 'numero 10' Ilicic, ma è un calciatore dal grande estro. Mancino, ha nei suoi piedi tanti gol e tanti assist, cosa che, nel Milan dell'ultima stagione, è tremendamente mancata. Il Diavolo, ad ogni modo, sta riflettendo sulla possibilità di affondare il colpo per due motivi. Il primo è relativo all'età, già piuttosto avanzata, che rende spesso Ilicic soggetto a problemi muscolari.

Il secondo è di carattere tecnico. Il Milan si domanda il perché Gian Piero Gasperini, nell'ultima annata a Bergamo, gli abbia spesso preferito altri calciatori. Che Ilicic sia già entrato nella fase calante della sua carriera? Tutti ragionamenti logici, che si vanno ad aggiungere a quelli di carattere economico. La 'Dea', infatti, valuta Ilicic tra gli 8 ed i 10 milioni di euro, più di quanto ha incassato per la cessione di Papu Gómez al Siviglia.

Cifra alta per un calciatore di 33 anni e, come noto, il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, presta molta attenzione a queste cose. L'Atalanta, negli ultimi giorni, ha manifestato interesse per Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista rientrato al Milan dal prestito (molto proficuo) allo Spezia di Vincenzo Italiano.

Si valuta, dunque, la possibilità di un incastro, con Ilicic al Milan e Pobega all'Atalanta in questo calciomercato. Il Diavolo, per privarsi di Pobega, vuole una proposta interessante a livello tecnico ed economico. Anche perché, da una sua partenza, ne ricaverebbe una pura plusvalenza, visto che il calciatore è cresciuto nel vivaio rossonero. In Via Aldo Rossi, dunque, non intendono rimetterci.

Affinché i tasselli dell'eventuale puzzle tra Atalanta e Milan, con Ilicic e Pobega protagonisti, si incastrino nel modo corretto, ci sarà da trattare e non poco.