Calciomercato Milan – Si valuta di riscattare Vranckx: le ultime news

Aster Vranckx può essere riscattato dal Milan nel prossimo calciomercato estivo. Anche se non gioca in campionato da ben due mesi. Il punto

Daniele Triolo

Aster Vranckx, arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2022 in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola può diventare un 'curioso caso', se non una delle sorprese dei prossimi mesi in casa rossonera.

Il centrocampista belga, classe 2002, non gioca in campionato dal 14 gennaio e non figura neanche in lista UEFA per prendere parte alla Champions League. Di fatto, da un paio di mesi, Vranckx è non pervenuto. Al punto che era stata considerata scontata la decisione del Diavolo su di lui per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, ipotesi riscatto di Vranckx da non sottovalutare — Ovvero, niente versamento di 12 milioni di euro a giugno al Wolfsburg e pertanto niente riscatto da parte del Milan. Invece, per la 'rosea', quella della conferma a titolo definitivo di Vranckx in rossonero è un'ipotesi da non sottovalutare minimamente. Da Milanello, infatti, dicono come il giocatore sia salito molto di livello durante gli allenamenti.

È intenso, si fa sentire, è migliorato. Il Milan, ora, valuta l'ipotesi riscatto di Vranckx nel prossimo calciomercato estivo. Che sia ai 12 milioni di euro pattuiti o ad un prezzo da trattare - al ribasso - con il Wolfsburg. Ma perché, allora, il numero 40 non sta giocando più?

Il Milan potrebbe ritrattare il prezzo con il Wolfsburg — L'errore in Milan-Roma, all'inizio della crisi rossonera nel mese di gennaio, non lo ha aiutato. Quella leggerezza, costata il gol del 2-2 giallorosso, lo ha spinto di nuovo in panchina. Con mister Stefano Pioli che, passando al 3-4-2-1, ha poi preferito sempre Sandro Tonali, Ismaël Bennacer (i titolari) e addirittura Tiémoué Bakayoko.

Questo perché il francese è giocatore più difensivo, più di 'posizione', rispetto a Tommaso Pobega ed allo stesso Vranckx. Qualcosa, però, cambierà presto. Sembra, infatti, che la chance in campo per Vranckx stia arrivando. Starà a lui, poi, meritarsi il riscatto. Nuovo stadio Milan a La Maura? Emergono tanti problemi >>>

