Calciomercato Milan – Riscatto Tonali, non c’è intesa: ballano 5 milioni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali in rossonero, la trattativa si è complicata. Il Diavolo non va oltre i 10 milioni

Daniele Triolo

Il calciomercato estivo del Milan a quanto pare regala sempre sorprese. Come, ad esempio, quella su Sandro Tonali. Quando tutto sembrava ormai fatto per il riscatto del cartellino del centrocampista ex Brescia, ecco che, improvvisamente, la trattativa si è complicata.

Lo ha raccontato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Milan e Brescia non hanno ancora trovato un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Tonali alla corte di Stefano Pioli. Domani, mercoledì 16 giugno, scadono i termini regolamentari per l'esercizio del diritto di riscatto per i trasferimenti interni. Ma ancora non c'è accordo sulla riformulazione dell'intesa tra le parti che era stata raggiunta nel settembre 2020.

Come noto, infatti, il Milan ha chiesto uno sconto al Brescia per il riscatto di Tonali in questo calciomercato estivo. Sconto che, ha sottolineato la 'rosea', in parte ha già ottenuto. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan e Massimo Cellino, Presidente del Brescia, non si sentono dalla scorsa settimana. C'è una differenza di 5 milioni di euro tra l'offerta totale del Diavolo e la richiesta delle 'Rondinelle' per Tonali.

Cellino ha concesso al Milan il dimezzamento dei bonus dovuti, da 10 a 5 milioni di euro, grazie all'inserimento nella trattativa del cartellino di Giacomo Olzer. Ma da Londra, quartier generale del fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, arrivano segnali netti. Per il riscatto del cartellino, non si dovrà spendere 15 milioni di euro, ma al massimo 10. Ed è qui che i negoziati si sono arenati.

Certo, nulla vieta che Milan e Brescia possano giocare la partita di calciomercato su Tonali anche nei prossimi giorni, quando saranno scaduti i termini legali, ma resta questa sensazione di incertezza che non aiuta nessuno. Il Brescia chiuderebbe l'affare se il Milan inserisse nell'operazione anche Lorenzo Colombo, ma l'attaccante vuole valutare bene tutte le proposte che gli perverranno dalla Serie B.

Il Milan è deciso a vincere, anche se all'ultima curva, la battaglia su Tonali. Intende riscattarlo e lasciarlo a disposizione di Pioli. Vedremo, però, se i rossoneri saranno costretti a 'piegarsi' alle condizioni di Cellino. Milan, le news più importanti di mercato di lunedì 14 giugno >>>