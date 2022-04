Calciomercato Milan – Riscatto Messias in dubbio: le ultime news

Il futuro di Junior Messias rimane incerto. Il Milan, infatti, ha preso il brasiliano in prestito con diritto di riscatto dal Crotone. Le ultime

Dopo aver inseguito diversi profili sulla trequarti il Milan, nella scorsa sessione di calciomercato estiva, ha deciso di tentare la scommessa Junior Messias. Il brasiliano, come noto, porta con sé una storia del tutto particolare e uno storico di carriera non esattamente comune. La scorsa stagione, infatti, è stata soltanto la prima stagione in Serie A dopo le esperienze in Serie C e Serie B. Ma il Diavolo ci ha creduto e ha preso Messias in prestito oneroso a 2,6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5,4.