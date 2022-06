Calciomercato Milan – Riscatto Messias, è fatta: cifre e dettagli

Junior Messias sarà interamente di proprietà del Milan in questo calciomercato estivo. Secondo quanto riferito, infatti, dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', Milan e Crotone hanno trovato un'intesa per la conferma a titolo definitivo dell'attaccante esterno brasiliano, classe 1991 , alla corte di Stefano Pioli .

I rossoneri non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato nella scorsa stagione, pari a 5,4 milioni di euro più uno di bonus, entro la data del 17 giugno scorso. Giorno in cui scadeva l'opzione in favore del Diavolo. Questo perché Milan e Crotone hanno, di fatto, avviato e concluso una trattativa ex novo nella quale il club di Via Aldo Rossi ha ottenuto un piccolo sconto nell'operazione.