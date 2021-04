Calciomercato Milan – Riscatto Dalot in bilico: assalto del Napoli? / News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Rimane in bilico il riscatto di Diogo Dalot dal Manchester United. Ci prova il Napoli?

Quando il Milan, nella sessione di mercato di settembre/ottobre, decise di acquistare Diogo Dalot, lo fece in prestito secco. Il terzino destro, di proprietà del Manchester United, è un pupillo di Frederic Massara, che aveva intenzione di strappare anche un diritto di riscatto. Ma il tempo era troppo esiguo per avviare una trattativa e, per questo motivo, non se ne fece nulla. A distanza di qualche mese, il riscatto del portoghese da parte del Milan non sembra dei più scontati. Al contrario, si parla di un ritorno in Inghilterra quasi certo. E se di questa situazione ne approfittasse il Napoli? Stando a quanto riferisce 'Radio Kiss Kiss' gli azzurri starebbero valutando questa opzione dal momento che il classe 1999 piace all'intera dirigenza partenopea. Segui con noi il live testuale di Lazio-Milan