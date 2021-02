Calciomercato Milan – Riscatto Dalot, il Diavolo vuole uno sconto / News

Calciomercato Milan, le ultime su Dalot

Diogo Dalot, terzino destro del Milan, è arrivato in estate in prestito secco dal Manchester United. Un’operazione conclusa con questa formula per accelerare i tempi, e che denota la stima di Paolo Maldini e Frederic Massara nei suoi confronti. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, ancora nessun appuntamento è stato presto per un eventuale riscatto. Il club inglese non lo reputa adatto al progetto tecnico visto che il titolare è Aaron Wan-Bissaka e ha iniziato dei colloqui per Max Aarons e Kieran Trippier come alternativa.

Nonostante ciò, non sarà ugualmente facile acquistarlo a titolo definitivo. Lo United pagò Dalot 19 milioni di sterline dal Porto, una cifra che però i rossoneri non hanno intenzione di sborsare. Servirà dunque uno sforzo da entrambe le parti perché l’operazione vada a buon fine. Ma c’è un’unica certezza: il Milan prenderà Dalot solo a fronte di uno sconto importante da parte dei ‘Red Devils’.

