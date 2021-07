Calciomercato Milan – Rinnovo Vlahovic, ecco l’offerta della Fiorentina

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic, obiettivo rossonero, è destinato a restare a Firenze almeno per un'altra stagione

Dusan Vlahovic era uno degli obiettivi del calciomercato del Milan per quanto concerne l'attacco. Era, perché, con tutta probabilità, il centravanti serbo, classe 2000, autore di 21 gol nell'ultima stagione in Serie A, prolungherà presto il proprio contratto con la Fiorentina. Pertanto, si va verso la permanenza di Vlahovic a Firenze almeno per un altro anno.