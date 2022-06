Calciomercato Milan – Rinnovo Tomori: guadagnerà come Giroud e Rebic

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Fikayo Tomori, difensore del Milan, che in questo calciomercato rinnoverà il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Mister Stefano Pioli, infatti, non può più fare a meno di lui, sin da quando è arrivato in rossonero nel gennaio 2021. E lo stesso, adesso, sembra voler fare Gareth Southgate, Commissario Tecnico dell'Inghilterra.