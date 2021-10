Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernandez: ecco l’offerta di Maldini

Le ultime news sul calciomercato del Milan: una delle priorità è il rinnovo di Theo Hernandez. Si va verso la fumata bianca

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è il rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino, che finalmente è risultato positivo al coronavirus, ha un contratto con il club rossonero fino al 2024. Ancora tre anni dunque, ma le prestazioni dell'ex Real Madrid mettono in primo piano la necessità di blindarlo. Come viene riportato dal giornalista Nicolò Schira, ci sono delle trattative in corso per raggiungere un accordo sul rinnovo.