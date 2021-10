Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, schiarita nelle ultime settimane

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, potrebbe a sorpresa prolungare il contratto

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto su Alessio Romagnoli. Il difensore centrale e capitano rossonero, al Milan dal 2015, è infatti in scadenza di contratto. L'attuale accordo tra il numero 13 del Diavolo ed il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2022 e, pertanto, è arrivata la resa dei conti: rinnovo o addio a parametro zero al termine di questa stagione?

Per il 'CorSera', l'addio di Romagnoli al Milan nel prossimo calciomercato estivo sembrava ormai certo, con la Lazio (squadra per la quale il ragazzo ha sempre fatto il tifo, come da lui ammesso pubblicamente) pronta ad accoglierlo. Nelle ultime settimane, però, c'è stata una schiarita sulla questione rinnovo. Non è escluso, dunque, che Milan e Romagnoli possano giungere ad un nuovo accordo.

Si dovrà, però, mediare tra la volontà del Milan di offrire un contratto con ingaggio ribassato (ora prende più di 5 milioni di euro netti a stagione) e le volontà dell'agente di Romagnoli, Mino Raiola, di strappare, al contrario, le migliori condizioni economiche possibili, per lui e per il suo assistito.