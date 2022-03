Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, ecco domanda e offerta

Alessio Romagnoli potrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Non c'è ancora infatti un accordo per il rinnovo di contratto

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, potrebbe lasciare il Diavolo nel prossimo calciomercato estivo. Non c'è ancora, infatti, un accordo sul rinnovo del contratto del centrale classe 1995, che scadrà il prossimo 30 giugno. 'Tuttosport' oggi in edicola ha svelato le cifre in ballo nell'operazione e la distanza, dunque, tra la domanda di Mino Raiola, agente di Romagnoli e l'offerta del club di Via Aldo Rossi.