Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli complicato: Lazio in pressing

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, prossimo all'addio nel calciomercato estivo. Il centrale rossonero è corteggiato dalla Lazio

Alessio Romagnoli , capitano del Milan , dovrebbe lasciare i rossoneri nel prossimo calciomercato estivo. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, è complicato il rinnovo del contratto del centrale rossonero, il cui attuale accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno .

Su Romagnoli, come noto, c'è il forte pressing della Lazio. Intanto, però, il capitano del Diavolo è stato costretto ad alzare bandiera bianca per Milan-Bologna di ieri sera per un problema (infiammazione) all'adduttore della coscia sinistra e, pertanto, non era neanche in panchina per la sfida contro i felsinei.