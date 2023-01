Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, un altro sforzo rossonero: le news

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della situazione relativa al possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan , spiegando come Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano alzato ulteriormente la proposta rossonera. Il Diavolo, infatti, ha offerto 7 milioni di euro netti a stagione a Leao per venire incontro alle richieste del suo entourage.

Da un lato, sia il Milan sia Leao affronterebbero la seconda parte della stagione con la giusta serenità. Dall'altro, ciò porrebbe il club di Via Aldo Rossi in posizione di 'forza contrattuale' la prossima estate, quando il cartellino di Leao potrebbe anche essere oggetto di un'asta internazionale tra tanti top club europei.

Il Milan, infatti, è consapevole che, anche qualora arrivasse il rinnovo, dinanzi a offerte a tre cifre per il cartellino di Leao (con il 20% che, lo ricordiamo, spetterebbe al Lille come percentuale di rivendita chiesta e ottenuta nel 2019 all'epoca del trasferimento del giocatore in rossonero) sarebbe impossibile dire di no. Anche perché Leao otterrebbe ingaggi ancora superiori.