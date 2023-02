Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco gli ostacoli della trattativa

Rafael Leao e il Milan trattano per il rinnovo di contratto dell'attaccante portoghese. Come andrà a finire questa storia? Le ultime news

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Quello attuale, come noto, scadrà il 30 giugno 2024 e la partita che si sta giocando è davvero intensa. Le distanze, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage del giocatore sull'ammontare della clausola rescissoria da inserire nuovo accordo non sono state superate.

Rinnovo Leao, le distanze tra Milan e agenti — Attualmente, è di 150 milioni di euro. Il Milan, per quella sul nuovo contratto, non vorrebbe scendere sotto i 100, visti i prezzi dei cartellini che girano in Premier League, un mercato dove Leao vanta molti estimatori. L'entourage del numero 17 del Milan, al contrario, vorrebbe scendere sotto le tre cifre. Per facilitare, dal 2024 in avanti, un trasferimento altrove del nativo di Almada. Per club prestigiosi ma soprattutto per un ingaggio più ricco.

Il lodo Sporting pesa sul ragazzo. Che vorrebbe rimanere — Secondo il quotidiano torinese, se non si dovesse arrivare ad un accordo per il rinnovo tra Milan e Leao entro primavera, allora in casa rossonera scatterebbe, inevitabile, il piano cessione. Con la relativa caccia al sostituto di Leao. Il quale, in cuor suo, non vorrebbe lasciare né Milano né il Milan. Ma il lodo del risarcimento di 19 milioni di euro per lo Sporting Lisbona, fin quando il Lille non sborserà la sua parte, continua a essere una spada di Damocle sulla testa del ragazzo.