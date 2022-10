Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, trattativa ad oltranza: le news

1 di 1

MILAN, SI TRATTA PER IL RINNOVO DI LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan), tratta il rinnovo del contratto con i rossoneri | Calciomercato Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Il Chelsea e le altre big della Premier League restano sullo sfondo, ma il club di Via Aldo Rossi è fiducioso di poter chiudere in fretta, entro l'inizio dei Mondiali in Qatar.

Così come da indicazione del direttore tecnico Paolo Maldini, c'è la volontà da parte del Milan di arrivare al rinnovo di Leao entro un mese. Tra 30 giorni esatti, infatti, l'attaccante portoghese sarà in Qatar per la kermesse iridata: un gioiello esposto a tutto il mondo e il Milan non intende incappare, dunque, in brutte e sgradite sorprese.

Rinnovo Leao, il Milan spera di poter convincere il lusitano

Ieri l'argomento rinnovo è stato approfondito a 'Casa Milan' con l'avvocato del giocatore, Ted Dimvula. Il summit è terminato alle ore 20:00. Rimane, al momento, lo stallo sulla situazione. Leao, infatti, chiede almeno 7 milioni di euro netti a stagione per sottoscrivere un nuovo accordo con i rossoneri.

A 18 mesi dalla scadenza contrattuale, quindi, restano gli interrogativi, ma anche la necessità di trovare la quadratura del cerchio. Senza contare che, di mezzo, c'è anche il risarcimento che dovrà ottenere lo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto che Leao chiese ed ottenne nel 2018. Uno 'svincolo' che consentì al Lille di prenderlo a costo zero.

Con il padre di Leao, ieri assente all'appuntamento, il Milan aveva già potuto incontrarsi, in maniera informale, lunedì sera, in occasione del Gran Galà del Calcio AIC 2022. Il Diavolo resta convinto di poter strappare il sì di Leao alle proprie condizioni. Obiettivamente, però, la strada per arrivare alla fumata bianca sembra ancora abbastanza lunga.

Il giocatore ama il Milan, la Serie A italiana gli sta consentendo di consacrarsi campione. E vorrebbe rimanere. Ma dal Milan, logicamente, vuole anche ottenere un ingaggio degno dello status di giocatore fondamentale. Leao, attualmente, percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione. I rossoneri, per rinnovare, gliene offre il quadruplo (6), bonus compresi.

Lo scenario di Maldini e Massara non è tendente al pessimismo. Ci sarà però bisogno di ulteriori incontri prima di arrivare, eventualmente, al rinnovo. Il valore di Leao supera, di gran lunga, quello dei calciatori che hanno lasciato il Milan da svincolati nelle ultime due estati. Al di là della clausola rescissoria fissata in 150 milioni di euro.

I Mondiali potrebbero anche far accrescere il costo del cartellino del giocatore nel caso in cui si andasse verso una cessione in estate. Ma vorrebbe dire che Milan e Leao non hanno trovato un'intesa sul nuovo contratto. Il che, invece, rappresenta la priorità per il club meneghino. Milan, per Leao pronta "una proposta eccezionale". Le ultime news >>>