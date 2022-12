Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, tra sensazioni e certezze: le news

Rafael Leao può firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan? Le ultime indiscrezioni dicono che l'operazione può andare in porto!

Daniele Triolo

Il possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan è l'argomento principale sui rossoneri trattato nel corso del tg sportivo di 'SportMediaset' su 'Italia Uno'. Il Milan, secondo i colleghi, non prenderà in considerazione offerte per la cessione di Leao a gennaio: questa è una prima, grande certezza in merito al futuro dell'attaccante portoghese, classe 1999.

Rinnovo Leao, proposta molto alta del Milan — Sulla questione rinnovo vera e propria, poi, c'è da dire come il Milan abbia messo sul piatto un'offerta di 6-6,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus, per cinque anni. Il Diavolo, infatti, così come tutte le squadre italiane, non può permettersi di offrire al giocatore un ingaggio da 8 o 10 milioni di euro a stagione. Ad ogni modo, sacrificio economico importante quello dei rossoneri per trattenere il lusitano.

Il sacrificio del club sta convincendo il calciatore a dire di sì — Uno sforzo che, secondo 'SportMediaset' sta facendo breccia nel giocatore. Le sensazioni per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan sono positive. Ovviamente, rinnovargli il contratto non significa blindarlo del tutto. Ma, perlomeno, contribuirebbe a dare serenità al giocatore. E al Milan, naturalmente, di avere garanzia di forza economica al tavolo in eventuali future trattative. Milan, Mirabelli e il mercato mancato: "Ecco chi volevamo prendere" >>>