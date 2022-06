Calciomercato Milan – Leao, rinnovo con un nuovo agente? La novità

Rafael Leao, attaccante del Milan, è al centro di 'rumors' di calciomercato. Il Diavolo vuole blindarlo, ma con chi dovrà parlare ora? Le news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nelle pagine sul calciomercato del Milan, si è soffermata su Rafael Leao. Questo perché la situazione dell'attaccante portoghese sembra essere complessa come un libro di Agata Christie.

Il suo contratto con il Milan, come noto, scadrà il 30 giugno 2024 ed i rossoneri vorrebbero prolungarlo. Sullo sfondo, il maxi-risarcimento (almeno 16,5 milioni di euro) che il calciatore deve allo Sporting Lisbona per aver rescisso il suo contratto, in via unilaterale, nel 2018. Una questione sul quale vari ricorsi e tribunali hanno dato ragione al club in cui Leao è cresciuto.

Ora, come se non bastasse, l'intricata storia di calciomercato su Leao, autore di 14 gol e 12 assist nel Milan 2021-2022, appena laureatosi Campione d'Italia, si arricchisce di un altro capitolo. Per la 'rosea', infatti, a marzo Leao avrebbe clamorosamente firmato un accordo con un altro agente!

Si tratta di un avvocato francese, legato a suo padre, abilitato a lavorare come procuratore. Non è un uomo di calcio, quindi non uno che frequenta i grandi tavoli delle trattative di calciomercato. Leao è storicamente legato a Jorge Mendes, con cui, per altro, i contatti non si sono di certo interrotti.

Non è soltanto una questione di prestigio, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', bensì soprattutto economica. Spesso, infatti, i contratti di collaborazione tra calciatori e procuratori prevedono penali salate in caso di addio. Resta da capire, ora, quale peso potrà avere questa vicenda per il Milan.

L'intenzione del club di Via Aldo Rossi è chiara: il rinnovo di Leao in questa sessione di calciomercato per il Milan è una priorità. L'avvento di Gerry Cardinale e della nuova proprietà RedBird non ha spostato di una virgola la situazione. E lo stesso giocatore ha sempre fatto capire di voler rinnovare con i rossoneri, con un atteggiamento diverso, per esempio, da quello di Franck Kessié.

Il punto, ora, è capire come procederà il dialogo e chi saranno gli interlocutori. Tutto, al momento, è fermo perché Leao tornerà dalle vacanze soltanto a fine mese. Il Milan, dunque, presumibilmente dovrà parlare con un nuovo agente. Ma, per la 'rosea', non è detto che questo sia un male per la società rossonera.

Senza dimenticare che un eventuale club interessato all'attaccante lusitano dovrebbe risolvere un sacco di questioni irrisolte (Sporting, percentuale di rivendita, nuovo agente non abituato alle trattative) qualora volesse affondare il colpo sull'esterno d'attacco di Stefano Pioli. Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>