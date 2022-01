Calciomercato Milan – Rinnovo Rafael Leao: le cifre

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao è vicino al rinnovo di contratto con il club rossonero. Ecco le cifre

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è molto vicino al rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese sta pian piano diventando un top player: in questa stagione ha cambiato completamente passo, diventando fondamentale per Stefano Pioli. La società è molto contenta della sua evoluzione ed è pronto a riconoscergli un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus fino al 2026. Praticamente compenso triplicato rispetto al milione e mezzo attuale. Anche Rafa non ha dubbi, visto che vuole rimanere al Milan e continuare la sua crescita. Insomma, rispetto ad altri giocatori, non dovrebbe esserci alcun problema. Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto.