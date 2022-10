Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco su cosa bisognerà lavorare

1 di 1

RINNOVO LEAO, IL MILAN DEVE AVERE PAZIENZA

Rafael Leao (attaccante AC Milan), tratta il rinnovo del contratto con i rossoneri | Calciomercato Milan News (Getty Images)

Incontro, ieri a 'Casa Milan', per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il club rossonero. Erano presenti, come ormai noto, i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara, e Ted Dimvula, l'avvocato francese che, da qualche mese, detiene ufficialmente la procura dell'attaccante lusitano.

Rinnovo Leao, il Milan deve sciogliere due nodi

Il quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo, ricordando come l'attuale contratto di Leao, da 1,5 milioni di euro netti a stagione, scadrà il 30 giugno 2024. Ci sarebbero due nodi da sciogliere tra le parti per arrivare alla fumata bianca. Ma si tratta di due questioni tutt'altro che secondarie, che potrebbero far pendere l'ago della bilancia verso il sì o verso il no.

Il primo nodo, per il quotidiano generalista, sarebbe sull'ingaggio che dovrà percepire, da nuovo contratto, Leao. Il quale, in questi mesi, si sta consacrando sempre più come top player rossonero. C'è ancora distanza, molto ampia, tra la domanda dell'entourage di Leao (ovvero uno stipendio da 8,5 milioni di euro netti a stagione) e offerta del Milan (6 milioni).

Non ci sarebbe, poi, neanche accordo sulla clausola rescissoria inserita nel contratto di Leao con il Milan. Che, attualmente, è di 150 milioni di euro. Nell'eventuale nuovo accordo dovrebbe essere abbassata o, addirittura, eliminata. Milan, per Leao pronta "una proposta eccezionale". Le ultime news >>>