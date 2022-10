Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, matassa ingarbugliata: i motivi

1 di 1

MILAN, LE ULTIME SUL RINNOVO DI LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan) è in trattativa per il rinnovo del contratto con i rossoneri | Calciomercato Milan News (Getty Images)

'Il Giornale' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Rafael Leao, attaccante del Milan, il cui contratto con il club rossonero scadrà il prossimo 30 giugno 2024. Attualmente Leao guadagna 1,8 milioni di euro netti a stagione: troppo poco, indubbiamente, per l'MVP dell'ultimo torneo di Serie A.

Il quale, secondo il quotidiano nazionale, punta a diventare l'attaccante più pagato del campionato (ricordiamo come, al momento, questi sia Dušan Vlahović della Juventus con 7 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus). Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è pronto ad offrire a Leao un contratto da 5,-5,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027.

Milan, Leao rinnoverà il contratto? Premono i club stranieri

Soldi che basteranno per accontentare Leao? Si vedrà. La matassa, per 'Il Giornale', è ingarbugliata per vari motivi. Uno perché la procura di Leao, attualmente, è detenuta da un attaccante francese, ma il giocatore continua a far riferimento a Jorge Mendes come suo storico rappresentante.

Un altro è perché Leao e il Lille devono pagare allo Sporting Lisbona una multa di 19 milioni di euro, così come stabilito dal Tribunale dopo una serie di ricorsi, in seguito alla rescissione del contratto di Leao con i portoghesi, avvenuta nel 2018, che favorì il suo passaggio ai francesi a parametro zero.

Il Milan potrebbe farsi carico della parte di multa di Leao per agevolare la questione rinnovo. Insomma, di questioni da risolvere ce ne sono molte. Senza dimenticare che Leao piace a Chelsea, Manchester City e PSG, pronti a ricoprire d'oro il Milan per strappargli il giocatore, garantendo al numero 17 del Diavolo un ingaggio in doppia cifra, tra i 10 e i 12 milioni di euro.