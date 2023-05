Rinnovo Leao, cresce l’ottimismo in casa Milan: ecco il motivo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan . Il quotidiano generalista ha sottolineato come stia crescendo l'ottimismo, in casa rossonera, sulla chiusura positiva della trattativa per il prolungamento dell'attaccante portoghese classe 1999 .

Da una parte, infatti, Milan e Leao sembrano aver trovato finalmente una base d'intesa sul rinnovo del contratto. L'accordo in essere, da 1,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2024 , finirà in soffitta. Sarà soppiantato, infatti, da un ben più remunerativo contratto da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028 . Con bonus ( 2-3 milioni di euro) alla firma.

Sporting e Lille trattano per chiudere il contenzioso legale

Dall'altra, però, l'ottimismo di Paolo Maldini e Frederic Massara tocca picchi mai visti prima perché Sporting Lisbona e Lille stanno trattando per chiudere il contenzioso sulla famigerata multa da 19 milioni di euro più interessi che i portoghesi devono incassare e che, finora, è stato il vero ostacolo al prolungamento del contratto di Leao con il club di Via Aldo Rossi.