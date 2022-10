Calciomercato Milan – Possibile rinnovo di Pioli nei prossimi giorni

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che stasera, in occasione della trasferta in casa dell'Hellas Verona nella 10^ giornata della Serie A 2022-2023, toccherà quota 150 panchine con i rossoneri. Un evento che arriva a distanza di una settimana dai festeggiamenti per i tre anni pieni trascorsi alla conduzione tecnica del Milan.