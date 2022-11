Milan, Pioli: “Dobbiamo essere quasi ossessionati dal vincere sempre”

Stefano Pioli ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025. Dopo ha parlato a 360° della sua vita in rossonero

Daniele Triolo

Stefano Pioli ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025 nella serata di ieri e, a seguire, si è raccontato in diretta sul canale 'Twitch' del club rossonero. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, le dichiarazioni di Pioli fresco di rinnovo — «Ricordo la prima chiamata di Paolo Maldini. Allora ero in trattativa con altre due squadre di Serie A, stavo decidendo su cosa fare. Ero in difficoltà, si trattava di formazioni dello stesso livello, dopo la chiamata di Paolo che voleva incontrarmi la sera stessa a Milano ho subito cambiato direzione».

Pioli, con il Milan, ha già conquistato la qualificazione in Champions League e poi vinto lo Scudetto. Ma non ha intenzione, di certo, di fermarsi qui. «Il nostro percorso resta in pieno sviluppo, siamo ambiziosi. Adesso sappiamo quanto è bello vincere e anche quanta fatica costa costruire un successo. Vogliamo essere competitivi e lavoriamo ogni giorno per esserlo. Dobbiamo essere, detto tra virgolette, quasi ossessionati dal voler vincere ogni singola partita. Solo così si resta ad altissimi livelli».

Nella seconda parte del suo racconto ai canali ufficiali del Milan, Pioli ha evidenziato come qualcosa, nel prossimo futuro, possa cambiare. «Possiamo crescere tanto, ci stiamo abituando a partite impegnative giocate ogni tre giorni, servono mentalità e professionalità per tenere il ritmo. Vogliamo continuare a farlo, sempre vogliosi e determinati Se vogliamo alzare il livello dobbiamo provare a controllare e dominare un po’ di più le partite, giocando più tempo possibile nell’area avversaria: lavoriamo in questa direzione».

Auspicando di potersi presto fare altri tatuaggi sul Milan, come quello per la conquista del 19° Scudetto, Pioli ha voluto chiudere con una dedica speciale per questo suo bel momento. «A mio padre che non c’è più, che mi ha dato tantissimi insegnamenti: era un grande lavoratore, onesto e generoso. Sarebbe molto orgoglioso di quello che sto facendo». Milan, ufficiale il rinnovo di Pioli: cifre e dettagli del nuovo contratto >>>