Calciomercato Milan – Rinnovo Musacchio, nessuna proposta | News

Calciomercato Milan, Musacchio libero a fine stagione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, classe 1990, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2021. Esattamente come Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Hakan Çalhanoglu e Zlatan Ibrahimović.

A differenza, però, di quanto il Milan sta facendo o ha intenzione di fare con questi tre calciatori, per Musacchio non sembra esserci pronta alcuna proposta di rinnovo di contratto. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola.