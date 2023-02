Calciomercato Milan – Moncada verso il rinnovo del contratto: le ultime

Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del Milan, va verso il rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi. Le novità

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del Milan, va verso il rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi. Mancherebbero, infatti, soltanto le firme per prolungare l'attuale accordo, in scadenza il prossimo 30 giugno.