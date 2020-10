Calciomercato Milan – Rinnovo Milenkovic in stallo: rossoneri vigili

Calciomercato Milan: si segue sempre Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore serbo della Fiorentina, resta sempre nel mirino di Milan ed Inter per la sessione di calciomercato dell’estate 2021. Milenkovic, infatti, sotto contratto con il club presieduto da Rocco Commisso fino al prossimo 30 giugno 2022, non sembra voler prolungare il proprio accordo con i viola. Pertanto, per il numero 4 della compagine toscana, si va verso una cessione tra meno di un anno, così come è stato per quella di Federico Chiesa alla Juventus. CALCIOMERCATO MILAN, ECCO COSA HA IN MENTE IL DIAVOLO PER GENNAIO >>>