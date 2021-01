Calciomercato Milan – Rinnovo Milenkovic: Fiorentina rassegnata | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Milenkovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, si sofferma su Nikola Milenkovic. La Fiorentina è ormai rassegnata all’idea di perdere il giocatore, visto che la trattativa per il rinnovo (contratto in scadenza nel 2022) non ha avuto i risultati sperati.

Possibile una cessione a gennaio o a giugno, ma servono almeno 30 milioni di euro. Il Milan ovviamente non vuole spendere una cifra del genere, ma è alla finestra in attesa di eventuali sviluppi. La viola ha già in casa il sostituto: si trattata del nazionale argentino Quarta. Calciomercato Milan: vice Ibrahimovic, è sfida con il Psg. VAI ALLA NOTIZIA>>>