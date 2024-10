Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sta per finalizzare il rinnovo di contratto di Mike Maignan

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sta per finalizzare il rinnovo di contratto di Mike Maignan, in scadenza nel 2026. Il club rossonero ha sempre avuto fiducia nelle straordinarie qualità tecniche e morali del portiere francese, e il suo ritorno a livelli eccellenti in questa stagione ha convinto la dirigenza a procedere con decisione.