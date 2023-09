Calciomercato Milan – Rinnovo Maignan, ecco quanto chiede il portiere

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan , si è soffermata sul rinnovo del contratto di Mike Maignan . È cominciato, infatti, il dialogo tra il club rossonero e gli agenti del portiere francese, classe 1995 , in previsione di un prolungamento dell'accordo attuale.

Maignan è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026 per uno stipendio da 2,8 milioni di euro netti a stagione. Nella vicenda rinnovo, per la 'rosea', ci sono due aspetti che sembrano essere ora più importanti di altri. Il primo è che Maignan vuole vincere e mette questo obiettivo davanti a tutti .

Il numero 16 rossonero vuole giocare in una squadra competitiva al massimo e, in tal senso, l'inizio di stagione positivo gioca a favore del Milan. Perché se la squadra scende in campo per vincere Scudetto e Champions League, l'ex PSG e Lille è indubbiamente un uomo felice.