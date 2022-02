Calciomercato Milan – Rinnovo lontano: la Lazio piomba su Romagnoli

Potrebbe essere alla Lazio il futuro di Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano del Milan il cui contratto scadrà il 30 giugno

Anche perché, al momento, il rinnovo con il Milan è lontano . Romagnoli ha varie offerte (c'è sempre la Juventus in agguato), sta valutando il da farsi. Intanto, c'è stato un summit tra Lotito, Tare e gli agenti di Romagnoli per fare in modo che la Lazio passasse in pole sul calciatore nativo di Anzio.

Romagnoli, che al Milan guadagna attualmente ben 6 milioni di euro, per accettare la Lazio dovrebbe dimezzarsi, per amore, lo stipendio. Lo farà? Il tecnico Sarri ha dato il suo ok alla trattativa, nonostante, in rosa, come difensore centrale mancino abbia già Francesco Acerbi.