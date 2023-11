Calciomercato Milan – Scadenza 2024: il punto sul rinnovo di Kjaer e altri

Jović è un punto interrogativo: ha un'opzione per il rinnovo del contratto per altre due stagioni, ma a discrezione del Milan. Spetterà al club di Via Aldo Rossi, dunque, decidere se il centravanti serbo, classe 1997, sarà meritevole o meno di restare in rossonero. Ad oggi, eventualità da escludere, ma la stagione è lunga e può riservare sorprese.

Dietro a Thiaw nelle gerarchie, cerca spazio e minuti in campo — E Kjaer, firmerà il rinnovo con il Milan? Il difensore danese, classe 1989, è sceso nelle gerarchie di Pioli: ora è dietro Malick Thiaw. Per questo motivo, secondo il 'QS', potrebbe decidere di salutare a fine stagione cercando un club dove trovare maggiore minutaggio. LEGGI ANCHE: Leao ci sarà in Milan-Borussia Dortmund? Ecco come sta Rafa >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.